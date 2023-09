[Vacances automne] Projection de courts métrages Muséum de Toulouse Toulouse, 1 novembre 2023, Toulouse.

[Vacances automne] Projection de courts métrages Mercredi 1 novembre, 10h00 Muséum de Toulouse Sans inscription, inclus dans le billet d’entrée de l’exposition permanente

Diffusions en boucle au Studio Champs Libres, de 10h30 à 17h30

Le secret du loup / Julia Ocker (Allemagne – 2016 – 4 min – Animation – 3/6 ans)

Un loup se promène dans les bois à la recherche d’un endroit paisible où s’exercer à son loisir secret.

© Agence du court-métrage

La jupe d’Adam / Clément Tréhin-Lalanne (France – 2018 – 12 min –

Fiction)

David, jeune père de famille cède au caprice de son fils et lui met une jupe pour aller à l’école. Son ex-femme et lui sont convoqués par l’institutrice le soir même suite aux plaintes de parents d’élèves.

Face à l’institutrice et à des parents d’élèves hostiles, ils vont devoir s’expliquer.

© Agence du court-métrage

Les animaux gay / Amandine Fredon (France – 2016 – 3 min – Animation)

Bisous et plus si affinité, guenons, manchots et coccinelles s’en donnent à cœur joie, sans complexe; au grand désespoir du pauvre Noé ! C’est que

l’homosexualité est très courante dans la nature. Bizarrement, l’espèce humaine aura été la seule à l’avoir interdite.

© ARTE

Les animaux dépravés / Amandine Fredon (France – 2016 – 3 min –

Animation) (DVD Tu mourras moins bête. Saison 2)

Ce n’est pas parce qu’il est mignon qu’un animal a une vie rose bonbon. Le Professeur Moustache nous en apprend de belles sur les mœurs particulières de Némo ou de ses copains pingouins d’Happy feet. Il ne faut pas s’offfsquer, c’est la nature, la vraie.

© ARTE

Partenaire :

Agence du court-métrage

À partir de 3 ans

Accessible au public sourd et malentendant et en situation de handicap mental cognitif et psychique

Sans inscription, inclus dans le billet d’entrée de l’exposition permanente

Lieu de rendez-vous : Studio Champs Libres, au Muséum

—

Crédit image : Folimage, Ex-Nihilo

