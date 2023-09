[Vacances automne] Forum Genres en mêlée Muséum de Toulouse Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse [Vacances automne] Forum Genres en mêlée Muséum de Toulouse Toulouse, 31 octobre 2023, Toulouse. [Vacances automne] Forum Genres en mêlée Mardi 31 octobre, 10h00 Muséum de Toulouse Sans inscription, inclus dans le billet d’entrée de l’exposition permanente Forum Genres en mêlée Mardi 31 octobre, de 10h à 18h Les garçons ne doivent pas pleurer, les filles ne courent pas vite… Rose pour elle, bleu pour lui ?

Dans une ambiance ludique et familiale, avec le soutien des animateurs de la fédération Léo Lagrange, nous vous proposons au fil de cette journée de questionner les stéréotypes de genres, de les observer, d’y réfléchir ensemble dans un contexte apaisé et éclairé. Partenaires : Animateurs de la fédération Léo Lagrange Sans inscription, inclus dans le billet d’entrée de l’exposition permanente

Lieu de rendez-vous : Studio Champs Libres, au Muséum

—

Crédit image : Elise Gravel Muséum de Toulouse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 https://museum.toulouse-metropole.fr/ [{« link »: « https://www.leolagrange.org/ »}] Le Muséum de Toulouse se tient au carrefour du monde des sciences, de la culture, de la pédagogie, des enjeux et des questions de société. Il invite le visiteur à s’interroger sur son rapport au monde vivant qui l’entoure. Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : lignes T1 et T2 – arrêt Palais de Justice. Bus : Linéo 9 – arrêt Grand Rond Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-31T10:00:00+01:00 – 2023-10-31T18:00:00+01:00

2023-10-31T10:00:00+01:00 – 2023-10-31T18:00:00+01:00 forum Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Muséum de Toulouse Adresse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville Muséum de Toulouse Toulouse latitude longitude 43.59335;1.44953

Muséum de Toulouse Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/