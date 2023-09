Sketch’Labo, dessin d’après nature Muséum de Toulouse Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Sketch’Labo, dessin d’après nature Muséum de Toulouse Toulouse, 25 octobre 2023, Toulouse. Sketch’Labo, dessin d’après nature Mercredi 25 octobre, 14h00 Muséum de Toulouse Inscription en ligne ET au guichet aux horaires d’ouverture Atelier dessin Sketch’Labo Les spécimens de nos réserves posent pour vous ! Débutants ou confirmés, rendez-vous au Labo pour un atelier dessin thématisé. Accompagnés de nos médiateurs-illustrateurs vous aurez l’occasion de vous exprimer sur le papier à partir des spécimens de nos réserves sortis pour l’occasion !

Venez comme vous êtes, avec ou sans matériel. Horaires : le mercredi 25 octobre, de 14h à 15h30 Inscription (en ligne ou aux guichets) : ➜ Atelier « Sketck’Labo » + Billet haute saison (Atelier + accès aux collections permanentes, à l’exposition Rugby ET à l’exposition Sex-appeal)

➜ Atelier « Sketck’Labo » + Collections permanentes (Atelier + accès aux collections permanentes et à l’exposition Rugby) Inscription en ligne ET au guichet aux horaires d’ouverture

Lieu de rendez-vous : Labo du Muséum, au 2ème étage

Crédit image : JJ Ader Muséum de Toulouse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 https://museum.toulouse-metropole.fr/ Le Muséum de Toulouse se tient au carrefour du monde des sciences, de la culture, de la pédagogie, des enjeux et des questions de société. Il invite le visiteur à s'interroger sur son rapport au monde vivant qui l'entoure. Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : lignes T1 et T2 – arrêt Palais de Justice. Bus : Linéo 9 – arrêt Grand Rond

