Petits pas vers le rugby

Visite rugby de 40 min pour les tout-petits

Il n’y a pas d’âge pour aimer le rugby.

Dès 2 ans et demi et jusqu’à 7 ans, les enfants pourront découvrir qui se cache derrière le XV de la rose, ce qu’est un haka et partir à la recherche de l’emblème de l’équipe de France afin de lui donner force et courage pour la victoire.

Horaires :

Du mardi 24 au vendredi 27 octobre, de 11h à 11h40

Le mardi 31 octobre, de 11h à 11h40

De 2,5 à 7 ans

Lieu de rendez-vous : derrière le droguier du Muséum, merci de se présenter 5 minutes avant le début de la visite.

Crédit image : Muséum de Toulouse

Muséum de Toulouse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-24T11:00:00+02:00 – 2023-10-24T11:40:00+02:00

2023-10-31T11:00:00+01:00 – 2023-10-31T11:40:00+01:00

