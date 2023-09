[RUGBY] Forum Rugby emmêlé Muséum de Toulouse Toulouse, 24 octobre 2023, Toulouse.

[RUGBY] Forum Rugby emmêlé Mardi 24 octobre, 10h00 Muséum de Toulouse Sans inscription, inclus dans le billet d’entrée de l’exposition permanente

Forum Rugby emmêlé

Mardi 24 octobre, de 10h à 18h

Une journée pour aller à la rencontre de toute la diversité du rugby : ce sport populaire a su évoluer et s’ouvrir à tous les publics grâce à des règles spécifiques et adaptées.

Venez rencontrer des équipes et des associations qui participent à la diversité du rugby toulousain.

Intervenants :

Rugbytot

Tou’ Win

Touch

Rubies

Sans inscription, inclus dans le billet d’entrée de l’exposition permanente

Lieu de rendez-vous : Studio Champs Libres, au Muséum

—

Crédit image : Pixabay

Muséum de Toulouse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 https://museum.toulouse-metropole.fr/ Le Muséum de Toulouse se tient au carrefour du monde des sciences, de la culture, de la pédagogie, des enjeux et des questions de société. Il invite le visiteur à s’interroger sur son rapport au monde vivant qui l’entoure. Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : lignes T1 et T2 – arrêt Palais de Justice. Bus : Linéo 9 – arrêt Grand Rond

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-24T10:00:00+02:00 – 2023-10-24T18:00:00+02:00

2023-10-24T10:00:00+02:00 – 2023-10-24T18:00:00+02:00

rugby CoupeDuMondeDeRugby2023