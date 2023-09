Atelier Kitsuke ou l’art de porter le kimono Muséum de Toulouse Toulouse, 23 octobre 2023, Toulouse.

Atelier Kitsuke ou l’art de porter le kimono Lundi 23 octobre, 14h00 Muséum de Toulouse Inscription uniquement en ligne, 15€

Atelier Kitsuke ou l’art de porter le kimono

Au Japon, il existe un lien très fort entre les humains et la nature riche qui les entoure. La culture japonaise aime par-dessus tout les saisons et leurs variations.

Anita Henry, collectionneuse de kimonos et autrice d’un livre sur cet habit traditionnel vous invite à vivre un moment rare et délicat.

En atelier réduit de 5 personnes, venez passer un moment au contact de kimonos de soie précieuse et de leurs ceintures richement brodées. Découvrez l’art du kimono et de ses motifs qui expriment les saisons : fleurs, oiseaux, insectes et éléments naturels.

Une fois revêtu.e de votre kimono choisi parmi la collection présentée, le Jardin des plantes s’ouvre à vous pour une promenade au pas ralenti, pour un moment rempli de sérénité et de beauté.

Vous ressentirez les changements de la nature.

Horaires :

le lundi 23 octobre, de 14h à 17h

Intervenante :

Anita Henry

Inscription uniquement en ligne, 15€

Lieu de rendez-vous : devant le Muséum

—-

Crédit image : @Anita Henry

Muséum de Toulouse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 https://museum.toulouse-metropole.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.museum.toulouse-metropole.fr/selection/timeslotpass?productId=10228772192407 »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/anita.henry.japon/ »}, {« link »: « https://billetterie.museum.toulouse-metropole.fr/selection/timeslotpass?productId=10228772192407 »}] Le Muséum de Toulouse se tient au carrefour du monde des sciences, de la culture, de la pédagogie, des enjeux et des questions de société. Il invite le visiteur à s’interroger sur son rapport au monde vivant qui l’entoure. Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : lignes T1 et T2 – arrêt Palais de Justice. Bus : Linéo 9 – arrêt Grand Rond

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-23T14:00:00+02:00 – 2023-10-23T17:00:00+02:00

2023-10-23T14:00:00+02:00 – 2023-10-23T17:00:00+02:00

atelier kimono