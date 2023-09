Exposition Sex-appeal, la scandaleuse vie de la nature Muséum de Toulouse Toulouse, 14 octobre 2023, Toulouse.

Sex-appeal, la scandaleuse vie de la nature

Exposition du 14 octobre 2023 au 7 juillet 2024, au Muséum de Toulouse

Sex-appeal, la scandaleuse vie de la nature donne à voir l’ingéniosité créatrice et effrontée de la nature.

En plongeant dans les origines mêmes de l’observation scientifique et naturaliste, cette exposition retrace la construction d’un savoir scientifique autour de la sexualité et, à travers elle, les transformations de notre perception du monde. Elle démontre que l’évolution n’est pas seulement le résultat d’une adaptation au milieu, mais également l’aboutissement des parades amoureuses dans une lutte pour la séduction.

Un domaine dans lequel notre espèce Homo sapiens n’a rien inventé !

Horaires :

Du mardi au dimanche, de 10h à 18h (horaires d’ouverture du Muséum)

Préparer sa visite :

➜ Billet à acheter en ligne ou sur place, valable toute la journée entre 10h et 18h et donnant accès à l’exposition temporaire Sex-appeal + aux collections permanentes du Muséum

➜ Accès gratuit aux collections permanentes et à l’exposition Sex-appeal le premier dimanche du mois et les 25 & 26 novembre, à l’occasion du Festival Terres d’Ailleurs

À partir de 8 ans

Billet à acheter en ligne ou sur place

Exposition en français et en anglais

—

Crédit image : Muséum de Toulouse

Muséum de Toulouse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Le Muséum de Toulouse se tient au carrefour du monde des sciences, de la culture, de la pédagogie, des enjeux et des questions de société. Il invite le visiteur à s'interroger sur son rapport au monde vivant qui l'entoure.

