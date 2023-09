[SEX-APPEAL] Quiz Labo Muséum de Toulouse Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse [SEX-APPEAL] Quiz Labo Muséum de Toulouse Toulouse, 7 octobre 2023, Toulouse. [SEX-APPEAL] Quiz Labo 7 – 29 octobre Muséum de Toulouse Sans inscription, inclus dans le billet d’entrée de l’exposition permanente Quiz Labo – Parades Saurez-vous différencier le mâle de la femelle ? Connaissez-vous les parades nuptiales ?

Venez tester vos connaissances ou découvrir la richesse de la biodiversité et des jeux de séduction chez les animaux.

Un médiateur animera le quiz pour répondre à toutes vos questions ! Horaires : Les samedis et dimanches, de 14h à 17h (séance de 30 min) À partir de 7 ans

Sans inscription, inclus dans le billet d’entrée de l’exposition permanente

Lieu de rendez-vous : Labo, 2ème étage du Muséum

Muséum de Toulouse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 https://museum.toulouse-metropole.fr/ Le Muséum de Toulouse se tient au carrefour du monde des sciences, de la culture, de la pédagogie, des enjeux et des questions de société. Il invite le visiteur à s'interroger sur son rapport au monde vivant qui l'entoure. Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : lignes T1 et T2 – arrêt Palais de Justice. Bus : Linéo 9 – arrêt Grand Rond

2023-10-07T14:00:00+02:00 – 2023-10-07T17:00:00+02:00

