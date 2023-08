Jeux japonais Muséum de Toulouse Toulouse, 23 septembre 2023, Toulouse.

Jeux japonais à la Médiathèque jeunesse

Dans le cadre de la Coupe du monde de rugby et de la présence du camp de base de l’équipe japonaise à Toulouse, la Médiathèque jeunesse propose des séances encadrées de jeux d’observation, de rapidité et de stratégie d’inspiration nipponne, à découvrir en famille.

Retrouvez des figures phares de cette culture du pays du soleil levant : carpes japonaises, yokaï dans la forêt des esprits, dragons et autres créatures fantastiques…

Horaires :

Le samedi 23 septembre, de 14h à 16h

Le samedi 14 octobre, de 14h à 16h

Le samedi 28 octobre, de 14h à 16h

À partir de 6 ans

Accès libre et gratuit

À la Médiathèque jeunesse « Pourquoi Pas ? », au Muséum de Toulouse

Crédit image : Memed_Nurrohmad

Muséum de Toulouse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 https://museum.toulouse-metropole.fr/ Le Muséum de Toulouse se tient au carrefour du monde des sciences, de la culture, de la pédagogie, des enjeux et des questions de société. Il invite le visiteur à s’interroger sur son rapport au monde vivant qui l’entoure. Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : lignes T1 et T2 – arrêt Palais de Justice. Bus : Linéo 9 – arrêt Grand Rond

