Jean Painlevé : de la science filmée considérée comme un des beaux-arts Mercredi 20 septembre, 18h30 Muséum de Toulouse Gratuit, sans inscription

GRO L’ART : AUX MARGES DU SURRÉALISME

PROGRAMME DE COURTS-MÉTRAGES (DURÉE : 1H04)

«Science et art, pour moi, c’est la même chose.» Son cinéma, admiré par les surréalistes, allie poésie visuelle et musicale. Ses films de recherche sont autant d’études sur le mouvement que la description d’espaces oniriques et inconnus.

À travers la figure du Vampire, dont la morsure transmet la maladie du sommeil, il propose une allégorie du nazisme et emprunte des images à Nosferatu. Ce programme a été lui-même conçu comme un trip psychédélique dans la carrière de ce grand cinéaste, du noir et blanc à la couleur, traversant les décennies et croisant des grands noms comme les compositeurs Pierre Henry et François de Roubaix.

—

Jean Painlevé (1902-1989) est un biologiste français et un cinéaste de réputation internationale, connu pour ses expériences filmiques. Il fut un spécialiste du documentaire scientifique et des techniques cinématographiques.

Horaires :

Le mercredi 20 septembre, de 18h30 à 20h

Programme :

Hyas et sténoringues (1929, 10’)

Le vampire (1945, 9’)

Oursins (1958, 11’)

Les amours de la pieuvre (1967, 14’)

Acéra ou le bal des sorcières (1972, 13’)

Cristaux liquides (1978, 7’)

Projection suivie d’une discussion.

Partenaire :

Gratuit, sans inscription

À partir de 7 ans

Lieu de rendez-vous : Auditorium du Muséum de Toulouse

—

Crédit image : © Les Documents Cinématographiques / Archives Jean Painlevé

Muséum de Toulouse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 https://museum.toulouse-metropole.fr/ [{« link »: « https://www.fifigrot.com/ »}] Le Muséum de Toulouse se tient au carrefour du monde des sciences, de la culture, de la pédagogie, des enjeux et des questions de société. Il invite le visiteur à s’interroger sur son rapport au monde vivant qui l’entoure. Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : lignes T1 et T2 – arrêt Palais de Justice. Bus : Linéo 9 – arrêt Grand Rond

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-20T18:30:00+02:00 – 2023-09-20T20:00:00+02:00

jean painlevé grolart