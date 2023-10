[RUGBY] Atelier Le rugby pour les petits Muséum de Toulouse Toulouse, 9 septembre 2023, Toulouse.

Atelier Le rugby pour les petits

Du 9 septembre au 29 octobre, au Muséum

Il n’y a pas d’âge pour aimer le rugby !

Dès 3 ans et jusqu’à 7 ans, les enfants pourront découvrir qui se cache derrière le XV de la rose, ce qu’est un haka et partir à la recherche de l’emblème de l’équipe de France afin de lui donner force et courage pour la victoire.

Cette visite sera suivie d’une initiation à la pratique du rugby proposée par Rugbytots.

40 min de culture rugby + 40 min d’initiation au rugby avec 1 animateur de Rugbytot

(Compter environ 2h d’atelier au total en tenant compte des déplacements et des animations)

Prévoyez une tenue adaptée : casquette, gourde d’eau, baskets…

Horaires :

Le samedi, de 15h à 17h

Le dimanche, de 10h30 à 12h30

Programmation « Rugby » :

À partir du 9 septembre 2023

Enfants accompagnés de 3 à 7 ans

—

Crédit image : Toulouse Métropole – Muséum de Toulouse

Muséum de Toulouse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France

naturellement rugby rugby