[Vacances été] Visite Mur des squelettes Muséum de Toulouse Toulouse, 9 août 2023, Toulouse.

[Vacances été] Visite Mur des squelettes 9 et 24 août Muséum de Toulouse Inclus dans le billet d’entrée de l’exposition permanente, inscription uniquement sur place

Le mur des squelettes – Visites le 9 & le 24 août

Visite accessible au public non et mal voyant et en situation de handicap mental cognitif et psychique

« Dans le Muséum, il y a un mur avec 72 squelettes d’animaux.

Saurez-vous reconnaître ces animaux en regardant leurs squelettes ?

Cette visite vous propose de regarder les squelettes.

Vous pourrez toucher des crânes.

Vous allez comprendre à quoi sert un squelette.

Vous allez comprendre les différences entre les squelettes d’animaux. »

Horaires :

Le mercredi 9 août, de 15h30 à 16h

Le jeudi 24 août, de 15h30 à 16h

Découvrez les autres dates de visite du mur des squelettes :

À partir de 7 ans, jauge de 10 personnes maximum

Inclus dans le billet d’entrée de l’exposition permanente, inscription uniquement pour les personnes en situation de handicap à museum.accessibilite@toulouse-metropole.fr

Accessible au public non et mal voyant et en situation de handicap mental cognitif et psychique

Lieu de rendez-vous : derrière le droguier, merci de se présenter 5 minutes avant le début de la visite

—

Crédit image : Patrice Nin

Muséum de Toulouse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 https://museum.toulouse-metropole.fr/ [{« link »: « https://museum.toulouse-metropole.fr/agenda/visites/visite-des-reserves-379039/ »}, {« link »: « mailto:museum.accessibilite@toulouse-metropole.fr »}] Le Muséum de Toulouse se tient au carrefour du monde des sciences, de la culture, de la pédagogie, des enjeux et des questions de société. Il invite le visiteur à s’interroger sur son rapport au monde vivant qui l’entoure. Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : lignes T1 et T2 – arrêt Palais de Justice. Bus : Linéo 9 – arrêt Grand Rond

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-09T15:30:00+02:00 – 2023-08-09T16:00:00+02:00

2023-08-24T15:30:00+02:00 – 2023-08-24T16:00:00+02:00

visite été 2023