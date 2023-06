[Vacances été] Visite « Les grandes fonctions du Vivant » Muséum de Toulouse Toulouse Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse [Vacances été] Visite « Les grandes fonctions du Vivant » Muséum de Toulouse Toulouse, 8 juillet 2023, Toulouse. [Vacances été] Visite « Les grandes fonctions du Vivant » 8 – 29 juillet Muséum de Toulouse Inclus dans le billet d’entrée de l’exposition permanente, inscription uniquement sur place Visite « Les grandes fonctions du Vivant », 30 min À travers nos collections d’ethnologie, vous serez amenés à vous interroger sur les fonctions vitales que partagent tous les êtres vivants : se nourrir, se protéger, communiquer, se reproduire et se déplacer. Horaires : Le mardi, de 15h30 à 16h

Le jeudi, de 15h30 à 16h

Le samedi, de 15h30 à 16h À partir de 7 ans, jauge de 20 personnes maximum

Inclus dans le billet d’entrée de l’exposition permanente, inscription uniquement sur place

Lieu de rendez-vous : derrière le droguier, merci de se présenter 5 minutes avant le début de la visite

Crédit image : Frédéric Ripoll Muséum de Toulouse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 https://museum.toulouse-metropole.fr/ Le Muséum de Toulouse se tient au carrefour du monde des sciences, de la culture, de la pédagogie, des enjeux et des questions de société. Il invite le visiteur à s’interroger sur son rapport au monde vivant qui l’entoure. Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : lignes T1 et T2 – arrêt Palais de Justice. Bus : Linéo 9 – arrêt Grand Rond Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

