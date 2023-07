Concours Une nuit au Muséum Muséum de Toulouse Toulouse, 4 juillet 2023, Toulouse.

Concours – Une nuit au Muséum

À gagner : une nuit au Muséum pour 5 personnes le samedi 30 septembre 2023

Avez-vous déjà exploré un musée à la lampe torche ? Vous êtes-vous déjà endormi sous une baleine de 18 m ? En répondant aux trois questions ci-dessous, vous pourriez vivre cette expérience mémorable.

Les réponses se cachent dans les podcasts du Muséum La Vie Mortelle. Écoutez bien nos invités !

Le gagnant aura le privilège de passer une nuit entière au Muséum, accompagné de quatre personnes de son choix.

Après une visite privée et un dîner au restaurant, vous pourrez vous blottir dans un lit douillet, au cœur de l’exposition endormie… De quoi faire des rêves inoubliables et le plein de souvenirs…

Quiz

De quand date la première représentation anatomique dessinée d’un squelette féminin dans la médecine moderne ?

De 1796

De 1698

De 1754

Comment retrouver l’emplacement d’un défunt au pied d’un arbre planté dans la première forêt cinéraire de France à Arbas?

Par un marquage / pancarte au sol

Par un point GPS

Par une puce d’identification accrochée à l’arbre

Qui a le droit aujroud’hui de toucher et de nettoyer la végétation poussant sur les tombes dans un cimetière ?

Des entreprises spécialisées

Les jardiniers botanistes du cimetière

Les familles uniquement

Podcast La Vie Mortelle à écouter sur museum.toulouse-metropole.fr et sur toutes les plateformes d’écoute en ligne.

Jeu ouvert jusqu’au 17 septembre minuit sur museum.toulouse-metropole.fr

Muséum de Toulouse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-05T00:00:00+02:00 – 2023-07-05T23:59:00+02:00

2023-09-17T00:00:00+02:00 – 2023-09-17T23:59:00+02:00

concours