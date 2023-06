[Vacances été] Visite « Les Grandes fonctions du vivant » Muséum de Toulouse Toulouse, 19 juin 2023, Toulouse.

[Vacances été] Visite « Les Grandes fonctions du vivant » Lundi 19 juin, 10h30 Muséum de Toulouse Inclus dans le billet d’entrée de l’exposition permanente, inscription uniquement pour les personnes en situation de handicap à museum.accessibilite@toulouse-metropole.fr

Visite « Les Grandes fonctions du vivant » – 45 min

« Pendant la visite vous verrez des objets d’ethnologie qui parlent de :

• se nourrir,

• se protéger,

• communiquer,

• se reproduire,

• se déplacer.

L’ethnologie c’est l’étude des cultures dans le monde. »

Horaires :

Mardi 19 juillet, de 10h30 à 11h15

À partir de 7 ans, jauge de 10 personnes maximum

Accessible au public en situation de handicap mental cognitif et psychique

Inclus dans le billet d’entrée de l’exposition permanente, inscription uniquement pour les personnes en situation de handicap à museum.accessibilite@toulouse-metropole.fr

Lieu de rendez-vous : entrée des expositions

—

Crédit image : Géraldine Millo

Muséum de Toulouse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 https://museum.toulouse-metropole.fr/ [{« type »: « email », « value »: « museum.accessibilite@toulouse-metropole.fr »}] [{« link »: « mailto:museum.accessibilite@toulouse-metropole.fr »}] Le Muséum de Toulouse se tient au carrefour du monde des sciences, de la culture, de la pédagogie, des enjeux et des questions de société. Il invite le visiteur à s’interroger sur son rapport au monde vivant qui l’entoure. Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : lignes T1 et T2 – arrêt Palais de Justice. Bus : Linéo 9 – arrêt Grand Rond

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-19T10:30:00+02:00 – 2023-06-19T11:15:00+02:00

2023-06-19T10:30:00+02:00 – 2023-06-19T11:15:00+02:00

visite été 2023