Musique verte Muséum de Toulouse Toulouse

Toulouse

Musique verte Muséum de Toulouse, 17 juin 2023, Toulouse. Musique verte Samedi 17 juin, 10h30 Muséum de Toulouse 7€ plein tarif 5€ tarif réduit Gratuit pour les accompagnants Venez découvrir des sonorités originales d’instruments de musique tous plus étonnants les uns que les autres et découvrez leurs secrets de fabrication. Vous pourrez même fabriquer votre propre instrument en matériaux naturels ou recyclés. Atelier animé par des médiatrices spécialisées pour vous accompagner sur vos besoins spécifiques. Muséum de Toulouse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 https://www.museum.toulouse.fr Le Muséum de Toulouse se tient au carrefour du monde des sciences, de la culture, de la pédagogie, des enjeux et des questions de société. Il invite le visiteur à s’interroger sur son rapport au monde vivant qui l’entoure. Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : lignes T1 et T2 – arrêt Palais de Justice. Bus : Linéo 9 – arrêt Grand Rond Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T10:30:00+02:00 – 2023-06-17T12:00:00+02:00

2023-06-17T10:30:00+02:00 – 2023-06-17T12:00:00+02:00 villes pour tous musique DIPLT

