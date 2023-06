Présentation de Champagne – specimen de cheval de Przewalski Muséum de Toulouse Toulouse, 17 juin 2023, Toulouse.

Présentation de Champagne – specimen de cheval de Przewalski 17 juin – 3 septembre Muséum de Toulouse

Nouveau spécimen naturalisé présenté à l’entrée de l’exposition permanente, à partir du 17 juin

Une crinière en brosse, une ligne noire sur le dos, une robe isabelle. Champagne ! Voici notre cheval de Przewalski .

La jument Champagne vivait en France dans une réserve, puis a rejoint les collections du Muséum de Toulouse en 2020. Elle sera présentée devant l’entrée de l’exposition permanente du Muséum, du 17 juin au 3 septembre 2023.

Horaires :

Du mardi au dimanche, de 10h à 18h (horaires d’ouverture du Muséum)

À savoir :

La Réserve des Monts d’Azur a fait don de Champagne, une jument de Przewalski. Alors que l’on pensait cette espèce disparue, elle fut “redécouverte” en 1879 par un explorateur russe, le colonel Przewalski. Connue pour son caractère bien trempé, sa petite taille et son encolure épaisse, c’est l’espèce la plus proche du cheval préhistorique. Des programmes d’élevage internationaux permettent de lutter contre son extinction et aboutissent à des réintroductions dans les steppes mongoles depuis le début des années 1990.

Crédit image : Christian Nitard, Muséum de Toulouse

Muséum de Toulouse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 https://museum.toulouse-metropole.fr/ [{« link »: « https://www.reserve-biologique.com/ »}] Le Muséum de Toulouse se tient au carrefour du monde des sciences, de la culture, de la pédagogie, des enjeux et des questions de société. Il invite le visiteur à s’interroger sur son rapport au monde vivant qui l’entoure. Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : lignes T1 et T2 – arrêt Palais de Justice. Bus : Linéo 9 – arrêt Grand Rond

