Faut-il avoir peur des controverses scientifiques? Le progrès mis à l’épreuve. Muséum de Toulouse, 27 mai 2023, Toulouse. Faut-il avoir peur des controverses scientifiques? Le progrès mis à l’épreuve. Samedi 27 mai, 11h00 Muséum de Toulouse Gratuit, sans inscription Labo d’histoire, pour croiser les regards et débattre des enjeux de recherches actuelles. Dans le cadre du festival L’histoire à venir. « Les faits scientifiques n’ont cessé d’alimenter débats et polémiques, de l’Antiquité à nos jours, de l’atomisme de Lucrèce au Covid. Dans ces joutes aux multiples résonances, enjeux scientifiques et enjeux sociétaux s’entremêlent. Combat, conflit, procès, anathème, l’échange intellectuel prend ainsi diverses formes : pamphlet, pastiche, article scientifique ou manifeste, autant de manières de mettre en débat la notion de progrès. Faut-il avoir peur des controverses ou y voir le sel de la science ? « Avec Anaïs Kien, chercheuse en sciences sociales et productrice de l’émission « Toute une vie » diffusée sur France Culture, Sara Patané, docteure en langue et littérature de l’Antiquité (Université de Toulouse Jean-Jaurès), Stéphane Van Damme, historien moderniste (École normale supérieure, ENS), Béatrice Milard, sociologue des sciences (Université de Toulouse Jean-Jaurès) Créé en 2017, L’histoire à venir est un festival d’histoire et de sciences sociales novateur qui a pour ambition de montrer que l’histoire peut et doit nous aider à comprendre les enjeux des débats contemporains.

Découvrez le programme de l’édition 2023 du festival : « Il ÉTAIT UNE FOIS LE PROGRÈS ».

Partenaires : Université de Toulouse Jean-Jaures, librairie Ombres blanches, Théâtre Garonne, éditions Anacharsis Jauge de 180 personnes maximum

Lieu de rendez-vous : à l’auditorium du Muséum

Crédit image : Niels Bohr et Albert Einstein dans la maison de Paul Ehrenfest le 11 décembre 1925. Une longue controverse sur la mécanique quantique a opposé les deux physiciens

