Accepter que tout change Muséum de Toulouse, 26 mai 2023, Toulouse.

Accepter que tout change Vendredi 26 mai, 18h30 Muséum de Toulouse Gratuit, sans inscription

Labo d’histoire, pour croiser les regards et débattre des enjeux de recherches actuelles. Dans le cadre du festival L’histoire à venir.

« Reconnaître que le monde n’a pas toujours été tel qu’on le voit et tel qu’on le vit, que les paysages et ceux qui les occupent, faunes et flores, se sont transformés au fil du temps, a constitué, à partir du XIXe siècle, un immense renversement de perspective. Mais, pour se rassurer, fallait-il faire appel au progrès et se dire que, grâce à lui, les choses allaient naturellement de l’avant pour le bien et pour la survie du plus apte ? Penser l’évolution s’est souvent accompagné d’une quête de sens ; chercher à s’en abstraire demeure un vertige, comme ce fut le cas pour Darwin, homme du XIXe siècle le dépassant de la tête et des épaules. »

Avec Christophe Thébaud, biologiste spécialisé en sciences de l’évolution et en écologie (UT3 Paul-Sabatier), Marie Bourjade, enseignante-chercheuse en psychologie à l’université de Toulouse Jean-Jaurès, Henri Cap, zoologue spécialiste en éthologie (Muséum de Toulouse), François Bon, professeur d’archéologie préhistorique (Université de Toulouse Jean-Jaurès).

Créé en 2017, L’histoire à venir est un festival d’histoire et de sciences sociales novateur qui a pour ambition de montrer que l’histoire peut et doit nous aider à comprendre les enjeux des débats contemporains.

Découvrez le programme de l’édition 2023 du festival : « Il ÉTAIT UNE FOIS LE PROGRÈS ».

Partenaires : Université de Toulouse Jean-Jaures, librairie Ombres blanches, Théâtre Garonne, éditions Anacharsis

Jauge de 180 personnes maximum

Lieu de rendez-vous : à l’auditorium du Muséum

—

Crédit image : Robert T. Hatt, Guide to the Hall of Biology of Mammals, (publié en 1901 par l’American Museum of Natural History)

© Photographie : scienceguide7692amer (postée en 2014) | Domaine public via Wikimedia Commons

Muséum de Toulouse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 https://www.museum.toulouse.fr [{« link »: « https://lhistoireavenir.eu/ »}] Le Muséum de Toulouse se tient au carrefour du monde des sciences, de la culture, de la pédagogie, des enjeux et des questions de société. Il invite le visiteur à s’interroger sur son rapport au monde vivant qui l’entoure. Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : lignes T1 et T2 – arrêt Palais de Justice. Bus : Linéo 9 – arrêt Grand Rond

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-26T18:30:00+02:00 – 2023-05-26T19:30:00+02:00

2023-05-26T18:30:00+02:00 – 2023-05-26T19:30:00+02:00

conférence histoire à venir

American Museum of Natural History via Wikimedia Commons