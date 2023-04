Balade « Un bon bol d’air » Museum de Toulouse Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Balade « Un bon bol d’air » Museum de Toulouse, 16 mai 2023, Toulouse. Balade « Un bon bol d’air » Mardi 16 mai, 18h00 Museum de Toulouse Gratuit, sur inscription « Venez discuter de la qualité de l’air autour d’une petite balade (environ 2km) au centre de Toulouse. Lors de ce parcours, des activités nous permettront d’échaner sur l’histoire de la mobilité, l’impact de certains gaz, et de découvrir des capteurs naturels, tel que les lichens.

Vous pourrez poursuivre l’aventure avec un atelier de création de capteur à particules le jeudi 25 mai. » Museum de Toulouse 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://cpieterrestoulousaines.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-16T18:00:00+02:00 – 2023-05-16T19:30:00+02:00

2023-05-16T18:00:00+02:00 – 2023-05-16T19:30:00+02:00 qualité de l’air CPIE Terres Toulousaines

