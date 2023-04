L’art et la mort Muséum de Toulouse Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

L’art et la mort Muséum de Toulouse, 4 mai 2023, Toulouse. L’art et la mort Jeudi 4 mai, 15h00 Muséum de Toulouse Inclus dans le billet d’entrée de l’exposition permanente, sans inscription Comment les collections du musée des Augustins résonnent-elles avec l’exposition du Muséum ?

Alors que la science préserve le corps du défunt, l’art choisit de le représenter en peinture ou en sculpture.

Masques mortuaires, gisants, portraits… nombreuses sont les solutions pour assurer longévité aux personnes ayant compté.

Traversons ensemble le temps et découvrons comment l’art les a figées dans un dernier hommage.

Conférencière : Isabelle Bâlon Barberis À partir de 10 ans, jauge de 50 personnes maximum

Muséum de Toulouse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 https://www.museum.toulouse.fr Le Muséum de Toulouse se tient au carrefour du monde des sciences, de la culture, de la pédagogie, des enjeux et des questions de société. Il invite le visiteur à s'interroger sur son rapport au monde vivant qui l'entoure. Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : lignes T1 et T2 – arrêt Palais de Justice. Bus : Linéo 9 – arrêt Grand Rond

