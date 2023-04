La (petite) minute du papillon Muséum de Toulouse Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

La (petite) minute du papillon Muséum de Toulouse, 3 mai 2023, Toulouse. La (petite) minute du papillon Mercredi 3 mai, 11h00, 15h00 Muséum de Toulouse Inclus dans le billet d’entrée de l’exposition permanente, accès libre et sans inscription « Une pomme qui tombe de l’arbre, rebondit et roule jusqu’à vos pieds. De près elle est bien plus grosse et sera le centre d’attention de l’oiseau, du bourdon ou encore de cette petite chenille, tout droit sortie de son œuf…

[…] Deux comédiennes nous racontent l’histoire sans parole du cycle de vie d’une chenille qui deviendra papillon. »

Spectacle proposé par la Compagnie Comme dans les… De 0 à 5 ans, jauge de 40 enfants maximum

Accessible au public en situation de handicap mental cognitif et psychique

Lieu de rendez-vous : Studio

Crédit image : Compagnie Comme dans les… Muséum de Toulouse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 https://www.museum.toulouse.fr Le Muséum de Toulouse se tient au carrefour du monde des sciences, de la culture, de la pédagogie, des enjeux et des questions de société. Il invite le visiteur à s'interroger sur son rapport au monde vivant qui l'entoure. Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : lignes T1 et T2 – arrêt Palais de Justice. Bus : Linéo 9 – arrêt Grand Rond

