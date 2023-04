A la chasse aux plantes et aux insectes ! Muséum de Toulouse Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

A la chasse aux plantes et aux insectes ! Muséum de Toulouse, 28 avril 2023, Toulouse. A la chasse aux plantes et aux insectes ! 28 et 29 avril Muséum de Toulouse Gratuit, sur inscription en ligne et/ou sur place le jour même A la chasse aux plantes et aux insectes ! Mets-toi dans la peau d’un explorateur biblio-naturaliste le temps de cette animation en explorant, identifiant, collectant des espèces sur le terrain dans le jardin botanique Henri Gaussen et dans les livres jeunesse avec des contributions sur le site de Litternature en Médiathèque jeunesse. Vendredi 28 avril 14h30-16h sur les insectes Samedi 29 avril 10h30-12h sur les plantes Durée 1h30

45 minutes en Médiathèque jeunesse et 45 minutes au Jardin Botanique Henri Gaussen

À partir de 7 ans

10 enfants + 2 accompagnants max. par séance

Gratuit, sur inscription en ligne et/ou sur place le jour même La Médiathèque jeunesse s’inscrit dans le projet Litternature, en partenariat avec l’Université de Montpellier, pour cet inventaire participatif dans les ouvrages jeunesse autour des plantes et des insectes. Cette offre est proposée également dans le cadre du City Nature Challenge Plus d’info sur https://litternature.umontpellier.fr/ — Crédit : Université de Montpellier Muséum de Toulouse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 https://www.museum.toulouse.fr [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.museum.toulouse-metropole.fr/selection/timeslotpass?productId=10228688613999 »}] [{« link »: « https://litternature.umontpellier.fr/ »}] Le Muséum de Toulouse se tient au carrefour du monde des sciences, de la culture, de la pédagogie, des enjeux et des questions de société. Il invite le visiteur à s’interroger sur son rapport au monde vivant qui l’entoure. Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : lignes T1 et T2 – arrêt Palais de Justice. Bus : Linéo 9 – arrêt Grand Rond Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-28T14:30:00+02:00 – 2023-04-28T16:00:00+02:00

2023-04-29T10:30:00+02:00 – 2023-04-29T12:00:00+02:00 RDV Nationaux ou Européens city nature challenge Université de Montpellier

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Muséum de Toulouse Adresse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Age min 7 Age max 18 Lieu Ville Muséum de Toulouse Toulouse

Muséum de Toulouse Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

A la chasse aux plantes et aux insectes ! Muséum de Toulouse 2023-04-28 was last modified: by A la chasse aux plantes et aux insectes ! Muséum de Toulouse Muséum de Toulouse 28 avril 2023 Muséum de Toulouse Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne