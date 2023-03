Conférence sur la flore des Pyrénées Muséum de Toulouse Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Conférence sur la flore des Pyrénées Muséum de Toulouse, 27 avril 2023, Toulouse. Conférence sur la flore des Pyrénées Jeudi 27 avril, 18h30 Muséum de Toulouse Inscription uniquement en ligne Le 27 avril à 18h au Muséum de Toulouse Nichée au creux des paroies abruptes, cachée dans les pelouses d’altitudes ou à l’ombre des sous-bois, la flore spécifique des Pyrénées révélera tous ces secrets avec Boris Presseq botaniste au Musém d’Histoire Naturelle de Toulouse. Conférence gratuite

RDV à l’accueil du Muséum de Toulouse

Inscription uniquement en ligne — Crédit photo : Boris Presseq Muséum de Toulouse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 https://www.museum.toulouse.fr [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.museum.toulouse-metropole.fr/selection/timeslotpass?productId=10228674743167 »}] [{« link »: « https://billetterie.museum.toulouse-metropole.fr/selection/timeslotpass?productId=10228674743167 »}] Le Muséum de Toulouse se tient au carrefour du monde des sciences, de la culture, de la pédagogie, des enjeux et des questions de société. Il invite le visiteur à s’interroger sur son rapport au monde vivant qui l’entoure. Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : lignes T1 et T2 – arrêt Palais de Justice. Bus : Linéo 9 – arrêt Grand Rond Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

