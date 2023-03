Projection de film « Torben et Sylvia » Muséum de Toulouse Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Projection de film « Torben et Sylvia » Muséum de Toulouse, 25 avril 2023, Toulouse. Projection de film « Torben et Sylvia » 25 avril et 5 mai Muséum de Toulouse Entrée libre, prix inclus dans le billet d’entrée de l’exposition permanente DIFFUSION AUDITORIUM – Torben et Sylvia / Anders Morgenthaler (Danemark, Suède – 2009 – 1h15 – Animation – A partir de 6 ans) Torben ne désire qu’une chose dans la vie : être la plus belle des pommes, aussi rouge et ronde que celles que l’on trouve dans les grandes surfaces. Son destin est d’ailleurs tracé : il finira dans un rayon de supermarché, au rayon fruits et légumes ! Mais son rêve va s’envoler alors qu’il attrape un charmant ver, prénommé Sylvia, qui est bien décidé à devenir ami avec lui. Mais notre pomme ne l’entend pas de cette feuille : commence alors un long périple à travers jardins et potagers, rempli de savoureuses aventures. Diffusions: mardi 25/04/2023 à 15h

vendredi 05/05/2023 à 15h Gratuit sans inscription, dans la limite de 180 personnes

Accessible au public en situation de handicap mental cognitif et psychique — Crédit texte : Arte Éditions

Crédit image : Cinéma Public Films Muséum de Toulouse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 https://www.museum.toulouse.fr Le Muséum de Toulouse se tient au carrefour du monde des sciences, de la culture, de la pédagogie, des enjeux et des questions de société. Il invite le visiteur à s’interroger sur son rapport au monde vivant qui l’entoure. Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : lignes T1 et T2 – arrêt Palais de Justice. Bus : Linéo 9 – arrêt Grand Rond Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

