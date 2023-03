Le vivant entre les tombes. La biodiversité nouvelle des cimetières Muséum de Toulouse, 19 avril 2023, Toulouse.

Le vivant entre les tombes. La biodiversité nouvelle des cimetières Mercredi 19 avril, 18h30 Muséum de Toulouse Entrée libre dans la limite des places disponibles, gratuit

Une rencontre à l’Audotorium du Muséum de Toulouse avec Boris Presseq et Guillaume Rivière :

Depuis l’abandon de l’usage des pesticides les cimetières toulousains sont aussi devenus des refuges pour la nature en ville. Le décor minéral séculaire et la quiétude des lieux invitent naturellement une végétation libre et sauvage à s’exprimer.

Coquelicot, euphorbe des champs et valériane rouge fleurissent à nouveau entre les tombes ; lierre et vigne vierge recouvrent avec beaucoup de poésie les sépultures oubliées ; figuier, cyprès, micocoulier et if absorbent dans leur croissance les roches taillées au cordeau.

Discrètes ou exubérantes, les plantes qui fleurissent ici contribuent à rendre le repos éternel plus agréable. Figée dans une trompeuse éternité la nature nous montre ici qu’elle se fraie un chemin partout.

Dialogue et photos de jour et de nuit pour découvrir l’incroyable expansion de la biodiversité des cimetières Toulousains.

Une rencontre à deux voix avec :

Boris Presseq , botaniste au Muséum de Toulouse

Pour aller plus loin, deux rendez-vous :

« Eden tour : balade nature entre les tombes » avec Boris Presseq au cimetière Terre Cabade le mercredi 12 avril à 16h30

au le « Vie sauvage au cimetière Terre Cabade », exposition des photographies de Guillaume Rivière au Jardin botanique du Muséum jusqu’au 25 juin 2023

Entrée gratuite sans inscription, jauge de 180 personnes

Crédit photo : Guillaume Riviere

Muséum de Toulouse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

