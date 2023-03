Atelier « Musique du monde » pour les personnes non et mal voyantes Muséum de Toulouse Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Atelier « Musique du monde » pour les personnes non et mal voyantes Muséum de Toulouse, 15 avril 2023, Toulouse. Atelier « Musique du monde » pour les personnes non et mal voyantes Samedi 15 avril, 14h30 Muséum de Toulouse Inclus dans le billet d’entrée de l’exposition permanente Le samedi 15 avril à 14h30 Avec toutes les richesses de la nature, les hommes ont donné vie à des instruments de musiques tous plus beaux et étonnants les uns que les autres. Venez découvrir des sonorités originales et les secrets de fabrications de ceux-ci. Inscription uniquement pour les publics en situation de handicap museum.accessibilite@toulouse-metropole.fr, jauge de 10 personnes Temps de la visite : 1h

A partir de 5 ans

Lieu de RDV : Derrière le droguier au Muséum de Toulouse — Credit photo : Jean-Jacques Ader

Le Muséum de Toulouse se tient au carrefour du monde des sciences, de la culture, de la pédagogie, des enjeux et des questions de société. Il invite le visiteur à s'interroger sur son rapport au monde vivant qui l'entoure.

