Les Jeudis du Muséum – Abattoir : une mort animale acceptable ? Muséum de Toulouse, 13 avril 2023, Toulouse. Les Jeudis du Muséum – Abattoir : une mort animale acceptable ? Jeudi 13 avril, 18h30 Muséum de Toulouse Entrée gratuite « Aucune société ne pense rien de la mort animale » Félix Jourdan Depuis une dizaine d’années, la mort des animaux d’élevage est au cœur de controverses récurrentes. Les abattoirs sont perçus comme des lieux opaques, violents, incarnant le comble de la cruauté moderne envers les animaux.

Comment comprendre cette image et que nous dit-elle du rapport que nous entretenons à la mort animale ?

Comment l’abattage a progressivement disparu de l’espace public et comment un modèle « humanitaire-industriel » de mise à mort mêlant exigences de compassion et de productivité s’est progressivement installé dans la plupart des pays européens ? Prenons le temps de revenir sur les grandes transformations de l’abattage animal en Europe occidentale pour discuter ensemble de ce sujet qui questionne notre société. Intervenant : Félix Jourdan, Sociologue à l’Institut National de Recherche Agronomique ; Université Montpellier, étude des normes, pratiques et représentations autour de la mise à mort des animaux d’élevage. Retrouvez toutes les rencontres des jeudis du Muséum du cycle « Frisson, à la vie, à la mort »

https://www.museum.toulouse.fr/les-jeudis-du-museum

18h30 le jeudi 13 avril

Muséum de Toulouse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France

