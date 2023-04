Quiz – Les super pouvoirs du corps Muséum de Toulouse Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Quiz – Les super pouvoirs du corps Muséum de Toulouse, 8 avril 2023, Toulouse. Quiz – Les super pouvoirs du corps 8 avril – 28 mai Muséum de Toulouse Inclus dans le billet d’entrée de l’exposition permanente, accès libre et sans inscription Le corps humain constitue une mécanique vivante extrêmement complexe. Fruit de l’évolution des espèces, il est l’exemple même de l’adaptation des êtres vivants à leur milieu.

Apprenez-en davantage sur notre schéma corporel avec ce quiz et découvrez tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le corps humain ! À partir de 7 ans, jauge de 30 personnes maximum

Lieu de rendez-vous : Studio, 1er étage

—

Crédit image : Muséum de Toulouse Muséum de Toulouse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 https://www.museum.toulouse.fr Le Muséum de Toulouse se tient au carrefour du monde des sciences, de la culture, de la pédagogie, des enjeux et des questions de société. Il invite le visiteur à s’interroger sur son rapport au monde vivant qui l’entoure. Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : lignes T1 et T2 – arrêt Palais de Justice. Bus : Linéo 9 – arrêt Grand Rond Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-08T15:00:00+02:00 – 2023-04-08T15:30:00+02:00

2023-05-28T15:00:00+02:00 – 2023-05-28T15:30:00+02:00 vacances printemps vacances paques Muséum de Toulouse

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Muséum de Toulouse Adresse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Age min 7 Age max 99 Lieu Ville Muséum de Toulouse Toulouse

Muséum de Toulouse Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Quiz – Les super pouvoirs du corps Muséum de Toulouse 2023-04-08 was last modified: by Quiz – Les super pouvoirs du corps Muséum de Toulouse Muséum de Toulouse 8 avril 2023 Muséum de Toulouse Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne