Mystérieuses momies Muséum de Toulouse, 8 avril 2023, Toulouse. Mystérieuses momies 8 avril – 28 mai Muséum de Toulouse Inclus dans le billet d’entrée de l’exposition permanente, accès libre et sans inscription Une vieille malle a été retrouvée au Muséum…

Que contient-elle ?

Venez le découvrir au Labo ! Vous pourrez aussi mener l’enquête autour d’un spécimen mystérieux. Une investigation qui risque bien de se terminer en queue de poisson… À partir de 7 ans

Accessible au public en situation de handicap mental cognitif et psychique

Lieu de rendez-vous : Labo, 2ème étage

En cas de grosse affluence, nous pouvons êtres amenés à appliquer une jauge de visiteurs

Crédit image : David Bartus – Pexels Muséum de Toulouse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 https://www.museum.toulouse.fr Le Muséum de Toulouse se tient au carrefour du monde des sciences, de la culture, de la pédagogie, des enjeux et des questions de société. Il invite le visiteur à s’interroger sur son rapport au monde vivant qui l’entoure. Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : lignes T1 et T2 – arrêt Palais de Justice. Bus : Linéo 9 – arrêt Grand Rond Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-08T14:00:00+02:00 – 2023-04-08T17:00:00+02:00

2023-05-28T14:00:00+02:00 – 2023-05-28T17:00:00+02:00 momies vacances printemps David Bartus – Pexels

