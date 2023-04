Visite « Super dormeurs » Muséum de Toulouse Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Visite « Super dormeurs » Muséum de Toulouse, 8 avril 2023, Toulouse. Visite « Super dormeurs » 8 avril – 28 mai Muséum de Toulouse Inclus dans le billet d’entrée de l’exposition permanente, inscription uniquement sur place Quand l’hiver approche, certains animaux disparaissent… mais où se cachent-ils ? Que font-ils ?

Venez découvrir les super pouvoirs de ces animaux en comptines ! De 3 à 6 ans, jauge de 10 enfants maximum

Accessible au public en situation de handicap mental cognitif et psychique

Lieu de rendez-vous : derrière le droguier, merci de se présenter 10 minutes avant le début de la visite —

Crédit image : Daniele Levis Pelus – Unsplash Muséum de Toulouse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 https://www.museum.toulouse.fr Le Muséum de Toulouse se tient au carrefour du monde des sciences, de la culture, de la pédagogie, des enjeux et des questions de société. Il invite le visiteur à s’interroger sur son rapport au monde vivant qui l’entoure. Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : lignes T1 et T2 – arrêt Palais de Justice. Bus : Linéo 9 – arrêt Grand Rond Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-08T11:00:00+02:00 – 2023-04-08T11:45:00+02:00

2023-05-28T11:00:00+02:00 – 2023-05-28T11:45:00+02:00 vacances paques vacances pâques Daniele Levis Pelus – Unsplash

