Projection documentaire Momies, l’immortalité retrouvée 1 avril – 2 juillet Muséum de Toulouse Entrée libre, inclus dans le billet d’entrée de l’exposition permanente

Le samedi 1 et le dimanche 2 avril 2023 !

Une exposition se prépare, les momies du Muséum de Toulouse sont sorties des réserves !

Sont-elles toujours bien conservées ?

Sont-elles présentables ?

Que racontent-elles ?

Elles passeront entre les mains d’une experte en restauration des restes organiques. Quelques-uns de leur secret seront révélés par le scanner 3D et le microscope numérique. Une momie andine recevra un nouveau socle adapté à la forme de son dos et à sa position recroquevillée tandis que la femme égyptienne reposera sur un tout nouveau plateau, pour le plaisir et la curiosité des visiteurs de l’exposition « Corps conservés, corps éternels, momies » qui viendront à leur rencontre, pour quelques mois seulement. Qu’elles soient momie égyptienne ou momie andine, elles recevront un réceptacle optimal pour une conservation éternelle.

MOMIES, L’IMMORTALITÉ RETROUVÉE

Documentaire – 26 min – Une réalisation du Muséum de Toulouse

Près de 60 ans avant la découverte de la tombe de Toutankhamon, une énigmatique momie égyptienne entre dans les collections du Muséum de Toulouse, en juillet 1865. 157 ans plus tard, elle se dévoile dans l’exposition Momies – Corps préservés, corps éternels.

Quels sont ses secrets ?

Comment a-t-elle été momifiée?

Le Muséum se lance dans un passionnant travail d’enquête et de restauration pour conserver et mieux connaître l’histoire d’une momie de près de 2 000 ans. Grâce aux technologies d’imagerie médicale et de l’autopsie numérique, aidée par une spécialiste de la conservation des restes humains, l’équipe du Muséum de Toulouse met à jour des éléments inattendus de ce patrimoine fragile. Découvrez les révélations de cette « messagère du passé » à travers ce documentaire «Momies. L’immortalité retrouvée».

Certaines scènes peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes ainsi que des personnes non averties.

—

Diffusion du documentaire en boucle de 16h à 18h

A partir de 12 ans

Muséum de Toulouse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T16:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-07-02T16:00:00+02:00 – 2023-07-02T18:00:00+02:00

