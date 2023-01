Bio-Urne et cercueil en carton. L’essor des funérailles vertes Muséum de Toulouse Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Bio-Urne et cercueil en carton. L’essor des funérailles vertes Muséum de Toulouse, 30 mars 2023, Toulouse. Bio-Urne et cercueil en carton. L’essor des funérailles vertes Jeudi 30 mars, 18h30 Muséum de Toulouse

Gratuit, sans inscription

Rencontre et réflexion autour du coût écologique engendré par les rites funéraires Muséum de Toulouse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : lignes T1 et T2 – arrêt Palais de Justice. Bus : Linéo 9 – arrêt Grand Rond

05 67 73 84 84 https://www.museum.toulouse.fr Le Muséum de Toulouse se tient au carrefour du monde des sciences, de la culture, de la pédagogie, des enjeux et des questions de société. Il invite le visiteur à s’interroger sur son rapport au monde vivant qui l’entoure. Les idéologies environnementales s’invitent à la table des morts. L’imaginaire de la mort et les pratiques funéraires occidentales évoluent depuis les années 60. Le coût écologique engendré par les rites funéraires fait émerger des réflexions individuelles.

Connaissez-vous par exemple le concept de « forêt cinéraire » dont la première en France vient d’ouvrir à Arbas en Occitanie ?

Que vous souhaitiez devenir un arbre avec la Bio-Urne, commander un cercueil en carton produit en Alsace, ou que votre dernière volonté soit « l’humusation », les possibilités écologiques ainsi que les demandes se multiplient.

Mais tout cela est-il légalement possible? Qu’a-t-on le droit de faire aujourd’hui en France et chez nos voisins ? Et le défunt a-t-il tout simplement des droits ?

Limiter notre impact sur la planète à notre mort devient un sujet d’intérêt. Ce thème vous interpelle, vous intéresse ou vous questionne ? Alors prenons le temps d’en discuter ensemble avec des experts et juristes. Avec

Clément Legrand, masterant. Étudie le rapport aux défunts et à la mort dans les lieux funéraires naturels. Département d’anthropologie Université Toulouse.

Maître Mathieu Touzeil Divina, agrégé des universités en droit Public ; Université Toulouse ; Président du collectif l’Unité du droit, initiateur du Traité des nouveaux droits de la Mort.

Rendez vous conçu en partenariat avec la Maison des Sciences de l’Homme et de la Société de Toulouse

Crédit photo : Adobe Stock

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-30T18:30:00+02:00

2023-03-30T20:00:00+02:00 Adobe Stock

