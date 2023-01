Passeur d’Histoires en Langue des Signes Muséum de Toulouse Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Passeur d’Histoires en Langue des Signes Muséum de Toulouse, 11 mars 2023, Toulouse. Passeur d’Histoires en Langue des Signes Samedi 11 mars, 16h30 Muséum de Toulouse

Autour de la thématique des momies, des fantômes et des esprits, les bibliothécaires vous dévoilent albums, contes, poésies ou extraits de romans par une lecture plus ou moins scénarisée. handicap auditif hi Muséum de Toulouse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : lignes T1 et T2 – arrêt Palais de Justice. Bus : Linéo 9 – arrêt Grand Rond

05 67 73 84 84 https://www.museum.toulouse.fr Le Muséum de Toulouse se tient au carrefour du monde des sciences, de la culture, de la pédagogie, des enjeux et des questions de société. Il invite le visiteur à s’interroger sur son rapport au monde vivant qui l’entoure. Au pays des rêves…

Envie d’évasion? De tourner le regard vers d’autres horizons? Alors, laissez-vous guider par le Passeur d’Histoires au pays des RÊVES : un univers foisonnant d’histoires où tout est possible et l’imagination sans limite vous y attend !

Crédits photo : ©Act’s

