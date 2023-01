Femmes puissantes de l’Antiquité égyptienne Muséum de Toulouse Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Femmes puissantes de l'Antiquité égyptienne Jeudi 9 mars, 18h30 Muséum de Toulouse

Hatchepsout, Néfertiti…Si notre mémoire collective conserve la trace de ces légendaires souveraines, c'est qu'elles incarnent la puissance, la beauté et le rayonnement de la civilisation pharaonique.

De nombreux travaux traitent des rois égyptiens, mais très peu abordent le sujet de leur indispensable alter ego féminins : les reines, dont les fonctions, variées, furent capitales en Egypte ancienne.

La royauté au féminin, cet univers singulier, doit être regardée dans ses dimensions mythiques, historiques, institutionnelles.

A partir des dernières découvertes, revisitons les portraits des souveraines les plus emblématiques du nouvel empire égyptien pour regarder ce passé d’un œil nouveau et inspirant. Avec Florence Quentin, égyptologue et écrivain. Diplômée d’égyptologie et d’histoire ancienne, elle a enseigné l’histoire et contribué à plusieurs dictionnaires.

Auteure de Dans l’intimité de Toutankhamon, ce que révèlent les objets de son trésor ; Les grandes souveraines d’Egypte ; Symboles, divinités et concepts de l’Egypte ancienne ; L’Egypte ancienne, collection « Vérités et Légendes », Perrin, novembre 2022 Crédit : Arkadiy Etumyan, Wikipédia

