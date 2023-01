Le Muséum fait son cinéma en ligne Muséum de Toulouse, 5 mars 2023, Toulouse.

Le Muséum fait son cinéma en ligne 6 – 12 mars Muséum de Toulouse

Gratuit, sans inscription

Le Muséum de Toulouse fait son cinéma ! Tous les premiers lundis du mois et la semaine qui suit, retrouvez une projection de films sélectionnés par nos documentalistes.

Muséum de Toulouse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : lignes T1 et T2 – arrêt Palais de Justice. Bus : Linéo 9 – arrêt Grand Rond [{« data »: {« author »: « museumdetoulouse », « cache_age »: 86400, « description »: « Des courts mu00e9trages pour les adolescents et adultes u00e0 visionner pendant une semaine chaque premier lundi du mois », « type »: « video », « title »: « Le Musu00e9um fait son cinu00e9ma en ligne », « thumbnail_url »: « https://i.vimeocdn.com/video/default_720x540 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://vimeo.com/showcase/8360941 », « thumbnail_height »: 540, « author_url »: « https://vimeo.com/user1877783 », « thumbnail_width »: 720, « html »: «

https://vimeo.com/showcase/8360941 Ma branche toute fine / Dinara Droukarova (France – 2018 – 14 min – Fiction) Une jeune femme vient de perdre sa mère. A ses côtés, une vieille dame, une Babouchka, comme on dit chez les Russes. En respectant les rites, avec une grande douceur, elles lavent le corps, l’apprêtent. La Babouchka guide la jeune femme dans ses adieux et son deuil.

© Agence du court métrage Supervénus / Frédéric Doazan (France – 2013 – 3 min – Animation – Expérimental) Un chirurgien plastique fabrique en temps réel une nouvelle Vénus. © Agence du court métrage

—

Crédits images et textes : ©Agence du court-métrage

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-06T00:00:00+01:00

2023-03-12T23:59:00+01:00 Crédits images et textes : ©Agence de court-métrage

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Muséum de Toulouse Adresse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Ville Toulouse Age minimum 12 Age maximum 99 lieuville Muséum de Toulouse Toulouse Departement Haute-Garonne

Muséum de Toulouse Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Le Muséum fait son cinéma en ligne Muséum de Toulouse 2023-03-05 was last modified: by Le Muséum fait son cinéma en ligne Muséum de Toulouse Muséum de Toulouse 5 mars 2023 Muséum de Toulouse Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne