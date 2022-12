InvaZion au Muséum ! Muséum de Toulouse, 25 février 2023, Toulouse.

InvaZion au Muséum ! Samedi 25 février 2023, 20h30 Muséum de Toulouse

20€, inscription en ligne ET sur place.

Le Muséum de Toulouse est envahi par des Zombies, votre seule issue : résoudre les énigmes pour réussir à leur échapper !

Muséum de Toulouse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : lignes T1 et T2 – arrêt Palais de Justice. Bus : Linéo 9 – arrêt Grand Rond [{« link »: « https://www.museum.toulouse.fr/l-envers-du-decor »}]

05 67 73 84 84 https://www.museum.toulouse.fr Le Muséum de Toulouse se tient au carrefour du monde des sciences, de la culture, de la pédagogie, des enjeux et des questions de société. Il invite le visiteur à s’interroger sur son rapport au monde vivant qui l’entoure.

Le concept Apocalypse Z développé par l’association The Kméléon se décline pour la première fois dans un musée ! Dans le cadre exceptionnel du Muséum de Toulouse, vous allez vivre une soirée pleine d’adrénaline.

Choisissez votre camp pour vivre cette soirée inédite : survivants ou zombies ?

Pour les survivants, la soirée se déroule sur inscription via la billetterie en ligne, le jeu démarre à heure fixe, par groupe de 10 personnes environ, équipe constituée en amont ou directement sur place. Vous pouvez donc vous inscrire seul et rejoindre une équipe sur place, ou décider de vivre l’aventure en solitaire ! A vos risques et périls… La durée de jeu dépendra de votre capacité à surmonter les obstacles, en moyenne vous serez embarqué pour 30 à 45 minutes de jeu, et pourrez profiter d’un moment convivial pour vous remettre de vos émotions à la fin du parcours !

Vous pouvez également vivre la soirée de l’autre côté du décor en incarnant un des personnages du jeu ou en devenant maquilleur de zombies !! Cette inscription est gratuite et se fait directement auprès de l’association the Kmeleon qui coorganise cette soirée avec le Muséum → plus d’infos

—

Début du jeu à 20H30, 21H, 21H30, 22H OU 22H30



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-25T20:30:00+01:00

2023-02-25T23:30:00+01:00