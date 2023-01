Secrets de beauté… monstrueuse ! Muséum de Toulouse, 25 février 2023, Toulouse.

Inclus dans le billet d’entrée de l’exposition permanente, sans inscription

Venez découvrir comment les techniques de maquillage permettent de créer des zombies et autres monstres plus vrais que nature !

Muséum de Toulouse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : lignes T1 et T2 – arrêt Palais de Justice. Bus : Linéo 9 – arrêt Grand Rond

05 67 73 84 84 https://www.museum.toulouse.fr Le Muséum de Toulouse se tient au carrefour du monde des sciences, de la culture, de la pédagogie, des enjeux et des questions de société. Il invite le visiteur à s’interroger sur son rapport au monde vivant qui l’entoure.

Rejoignez notre atelier de maquillage et apprenez les techniques les plus effrayantes pour devenir un vrai zombie.

Que vous soyez débutant ou expérimenté, une équipe de professionnels vous guidera pour créer un maquillage sur mesure.

Et pour encore plus de frissons, poursuivez l’expérience en participant à notre soirée d’escape game sur le thème des zombies le samedi 25 février à 20h30 : réservez vite vos places, les places sont limitées!

Démonstration proposée le 25 février par l’association The Kméleon, dans le cadre de la soirée Apocalypse Z : « InvaZion au Muséum » et le 1er mars par l’Atelier Fantastic Art

crédit image : © FANTASTIC ART



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-25T14:00:00+01:00

2023-03-01T17:00:00+01:00

