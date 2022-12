Projection de courts métrages Muséum de Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Projection de courts métrages Muséum de Toulouse, 24 février 2023, Toulouse. Projection de courts métrages 24 février et 3 mars 2023 Muséum de Toulouse

Inclus dans le billet d’entrée de l’exposition permanente, accès libre en autonomie

Diffusion en boucle de deux courts métrages en lien avec la thématique Momies, corps préservés, corps éternels. handicap auditif hi Muséum de Toulouse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : lignes T1 et T2 – arrêt Palais de Justice. Bus : Linéo 9 – arrêt Grand Rond

05 67 73 84 84 https://www.museum.toulouse.fr Le Muséum de Toulouse se tient au carrefour du monde des sciences, de la culture, de la pédagogie, des enjeux et des questions de société. Il invite le visiteur à s’interroger sur son rapport au monde vivant qui l’entoure. DIFFUSION STUDIO CHAMPS LIBRE Screen romance / Tiphaine Cordiez, Emma Decoster, Mélanie Merny, Eglantine Vittu (France – 2015 – 5 min – Sans paroles – Animation – A partir de 10 ans) Une ancienne star du music hall des années 40 ne supporte pas de vieillir. Elle est prête à tout pour rester jeune, sombrant peu à peu dans le délire. Crédits texte et image : Agence du court-métrage Diffusions en boucle vendredi 24/02/2023 ET 03/03/2023 de 10h30 à 17h30 au Studio Champs Libre L’acteur / Jean-François Laguionie (France – 1975 – 5 min 30 sec – Sans paroles – Animation – A partir 9 ans) Dans sa loge, un jeune comédien se maquille en vieillard. Mais sous son masque de jeune homme, quel est son véritable visage ?… Crédits texte et image : Agence du court-métrage

Diffusions en boucle vendredi 24/02/2023 ET 03/03/2023 de 10h30 à 17h30 au Studio Champs Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-24T10:30:00+01:00

2023-03-03T17:30:00+01:00 Crédits texte et image : Agence du court-métrage

Lieu Muséum de Toulouse Adresse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France

