Animadoc « Vous avez dit… cadavre exquis ? » 21 – 24 février 2023 Muséum de Toulouse

5€, inscription en ligne et sur place.

Place au cadavre exquis et à vos talents de créateurs en herbe !

Muséum de Toulouse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : lignes T1 et T2 – arrêt Palais de Justice. Bus : Linéo 9 – arrêt Grand Rond

05 67 73 84 84 https://www.museum.toulouse.fr Le Muséum de Toulouse se tient au carrefour du monde des sciences, de la culture, de la pédagogie, des enjeux et des questions de société. Il invite le visiteur à s’interroger sur son rapport au monde vivant qui l’entoure.

En cette période hivernale vient le temps du carnaval, la grande parade se prépare.

Momies, fantômes et zombies sont bien décidés à y prendre part.

Mais défiler tel qu’ils sont serait trop…banal.

Alors place au cadavre exquis et à vos talents de créateurs en herbe ! Grâce à ce jeu décalé, loufoque et fantaisiste apparaîtront sous la forme d’un leporello et de vos coups de crayon des créatures originales et hybrides qui feront sensation.

Mortelle cette grande parade, non ?

Rendez-vous dès 14h15

Crédits : ©Dariia sur AdobeStock



©Dariia sur AdobeStock