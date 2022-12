Présentation de l’ouvrage de M. Khonsari sur les déformations crâniennes toulousaines. Muséum de Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Présentation de l’ouvrage de M. Khonsari sur les déformations crâniennes toulousaines. Muséum de Toulouse, 18 février 2023, Toulouse. Présentation de l’ouvrage de M. Khonsari sur les déformations crâniennes toulousaines. Samedi 18 février 2023, 16h30 Muséum de Toulouse

Accès libre et gratuit.

Conférence à la Bibliothèque Cartailhac du Muséum. Muséum de Toulouse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : lignes T1 et T2 – arrêt Palais de Justice. Bus : Linéo 9 – arrêt Grand Rond

05 67 73 84 84 https://www.museum.toulouse.fr Le Muséum de Toulouse se tient au carrefour du monde des sciences, de la culture, de la pédagogie, des enjeux et des questions de société. Il invite le visiteur à s’interroger sur son rapport au monde vivant qui l’entoure. Roman Hossein Khonsari, auteur du livre Le crâne toulousain sera présent pour échanger avec le public. A cette occasion, le Muséum sortira exceptionnellement de ses réserves des crânes ainsi que des photographies du fonds Trutat présentant ces déformations toulousaines.

Crédits : ©Eugène Trutat, Muséum de Toulouse

