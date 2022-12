Momification égyptienne : un savoir-faire hors du commun Muséum de Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Momification égyptienne : un savoir-faire hors du commun Jeudi 16 février 2023, 18h30 Muséum de Toulouse De la momie humaine aux momies animales, approchons au plus près des secrets de l'éternité égyptienne. Muséum de Toulouse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France

05 67 73 84 84 https://www.museum.toulouse.fr Le Muséum de Toulouse se tient au carrefour du monde des sciences, de la culture, de la pédagogie, des enjeux et des questions de société. Il invite le visiteur à s’interroger sur son rapport au monde vivant qui l’entoure. La momification est un rite funéraire essentiel de la vie et de la mort de l’Egypte antique.

Cette pratique évolue considérablement dans sa signification et dans ses méthodes au cours des époques. L’embaument prédynastique n’est pas celle de la période copte. 3 000 années les séparent.

Pourquoi mais surtout comment conserver un corps ? Quels sens les pharaons ou les coptes donnaient-ils à cet acte de conservation éternel du corps ?

De la momie humaine aux momies animales, approchons au plus près des secrets de l’éternité égyptienne.

Présentation d’objets, de photos, échanges et discussions. Par Amélie Roptin Neyron, guide conférencière, enseignante spécialisée en égyptologie et archéologie orientale. Rencontre coproduite avec l’Académie Toulousaine des Arts et Civilisations d’Orient.

