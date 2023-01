Girls dont cry Party – contre Saint-Valentin Muséum de Toulouse, 14 février 2023, Toulouse.

Girls dont cry Party – contre Saint-Valentin Mardi 14 février, 19h00 Muséum de Toulouse

Sur réservation en ligne

Les filles ne pleurent pas, elle créent ! Musiques électroniques, danses, vidéos, arts visuels… L’association La Petite soutient et accompagne les femmes dans leur processus créatif.

Muséum de Toulouse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France

05 67 73 84 84 https://www.museum.toulouse.fr

Les Girls Don’t Cry Party proposées par La Petite sont des fêtes qui s’attachent à réinventer une culture club expérimentale et inclusive, à renverser les inégalités de genre sur la scène et sur le dancefloor, pour redonner aux musiques leur pouvoir historique de lutte et de transgression ! Rendez-vous pour une soirée de contre Saint-Valentin mémorable, en compagnie de King Kami qui explore dans ses sets les musiques du nord-est du Brésil, inspirées par le romantisme des synthés, rythmes du brega et mélangé au funk, et de Queen Paramount, qui communique son envie de faire dérailler les standards DJ à travers des références UK bass et post-club.

Plus d’infos : https://www.lapetite.fr/girlsdontcry/#events

Crédit visuel : La petite



La petite