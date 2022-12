Chienne de vie ! Deuil, chagrin et émotions animales. Muséum de Toulouse, 9 février 2023, Toulouse.

Chienne de vie ! Deuil, chagrin et émotions animales. Jeudi 9 février 2023, 18h30 Muséum de Toulouse

Gratuit, sans inscription.

Conférence inscrite dans le cadre du cycle de rencontres les jeudis du Muséum.

Muséum de Toulouse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : lignes T1 et T2 – arrêt Palais de Justice. Bus : Linéo 9 – arrêt Grand Rond [{« link »: « https://www.museum.toulouse.fr/les-jeudis-du-museum »}]

05 67 73 84 84 https://www.museum.toulouse.fr Le Muséum de Toulouse se tient au carrefour du monde des sciences, de la culture, de la pédagogie, des enjeux et des questions de société. Il invite le visiteur à s’interroger sur son rapport au monde vivant qui l’entoure.

Mais quel est le point de vue des animaux sur la mort, la perte le deuil d’un congénère ? Quels comportements émettent-ils ? Quelles sont les manifestations de leurs états affectifs en général ?

Le chagrin animal existe. La science a déjà montré que les animaux ressentent une vaste palette d’émotions, qu’ils sont sujets à la joie, à la peur, au stress, à la douleur, qu’ils sont capables d’empathie et de solidarité ou, au contraire, de duperie pour servir leurs intérêts.

En s’appuyant sur l’observation des animaux domestiques, des animaux sauvages et de ceux des parcs zoologiques, nos deux invitées nous proposent des récits, des anecdotes et des histoires sensibles.

Que ces aspects de la vie animale vous rendent sceptique ou au contraire militant, venez dialoguer.

Essayons de nous mettre à la place de l’animal le temps de ce rendez-vous avec Sylvie Clavel, responsable vétérinaire du Parc zoologique African Safari situé à Plaisance du Touch depuis 20 ans et Fabienne Delfour, éthologue et cétologue, chargée de conférences à l’Ecole Pratique des Hautes études, spécialisée en éthologie et cognition animale et en bien-être animal, elle dirige une entreprise de conseils dans le domaine animalier et est membre de plusieurs comités scientifiques sur le bien-être animal. Grâce à ses recherches en milieu naturel et en parcs zoologiques, elle interroge les limites du sauvage et du domestique, réfléchit à une communication anthropo-zoologique en adoptant et respectant la perspective de l’animal. Son travail porte sur les grands mammifères et en particulier les mammifères marins. Auteur de « Que pensent les dindes de Noël ? : oser se mettre à la place de l’animal », en collaboration avec Christophe François, publié aux éditions Tana.

—

©kmiragaya sur AdobeStock

—

Retrouvez toutes les rencontres des jeudis du Muséum du cycle « Frisson, à la vie, à la mort »

https://www.museum.toulouse.fr/les-jeudis-du-museum



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-09T18:30:00+01:00

2023-02-09T20:00:00+01:00

©kmiragaya sur AdobeStock