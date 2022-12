Le Muséum fait son cinéma en ligne Muséum de Toulouse, 6 février 2023, Toulouse.

Le Muséum de Toulouse fait son cinéma ! Tous les premiers lundis du mois et la semaine qui suit, retrouvez une projection de films sélectionnés par nos documentalistes.

Muséum de Toulouse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France

https://vimeo.com/showcase/8360941 Denis et les zombies / Vital Philippot (France – 2015 – 23 min – Fiction) Mathias emmène ses camarades tourner un film de zombies dans la maison de campagne familiale. Mais les autochtones ne voient pas le tournage d’un très bon œil et Denis, l’ami d’enfance de Mathias, va se révéler de plus en plus collant. La mort père et fils / Vincent Paronnaud (dit Winsluss), Denis Walgenwitz (France – 2017 – 14 min – Animation) Le fils de la Mort ne veut pas reprendre l’affaire familiale. Il a le rêve secret de devenir ange gardien, ce qui va l’amener à déclencher une série de catastrophes. Son père devra alors le sortir de ce mauvais pas.

