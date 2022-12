OKA une forêt habitée Muséum de Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

OKA une forêt habitée Muséum de Toulouse, 28 janvier 2023, Toulouse. OKA une forêt habitée Samedi 28 janvier 2023, 10h30 Muséum de Toulouse

Inclus dans le billet d’entrée de l’exposition permanente, inscription uniquement sur place.

Visite est accessible au public non et mal-voyant. handicap visuel vi

Muséum de Toulouse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France

05 67 73 84 84 https://www.museum.toulouse.fr Le Muséum de Toulouse se tient au carrefour du monde des sciences, de la culture, de la pédagogie, des enjeux et des questions de société. Il invite le visiteur à s’interroger sur son rapport au monde vivant qui l’entoure. Entre préservation de savoir-faire ancestraux et modernité, quelles perspectives s’offrent aux cultures amérindiennes ? A travers cette exposition, le Muséum de Toulouse souhaite interroger la problématique universelle de la préservation et de l’adaptation des cultures autochtones confrontées à la modernité, qui dépasse le cadre amérindien. Cette visite est accessible au public non et mal-voyant.

Réservation uniquement pour les publics en situation de handicap museum.accessibilite@toulouse-metropole.fr — Crédits : ©Jacques Sierpinski

