Inclus dans le billet d’entrée de l’exposition permanente, sans inscription

20ème édition : coopération climatique Toulouse – Düsseldorf
Muséum de Toulouse
35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France

05 67 73 84 84 https://www.museum.toulouse.fr Le Muséum de Toulouse se tient au carrefour du monde des sciences, de la culture, de la pédagogie, des enjeux et des questions de société. Il invite le visiteur à s’interroger sur son rapport au monde vivant qui l’entoure. En plus d’une amitié de 20 ans, les deux villes présentent de fortes similitudes climatiques : des études montrent que d’ici la fin du 21° siècles, les températures de Düsseldorf se rapprocheront de celles de Toulouse aujourd’hui.

Un stand commun aux deux villes présentera les initiatives de lutte et d’adaptation au changement climatique menées entre autres dans le cadre du projet européen Life Green Heart, la diffusion de vidéos réalisées par des jeunes de Toulouse, Düsseldorf et Tunis sur le thème du réchauffement climatique.

