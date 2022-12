Il était une fois l’incroyable faune tropicale du Gers Muséum de Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Il était une fois l'incroyable faune tropicale du Gers
Mercredi 18 janvier 2023, 18h30
Muséum de Toulouse

Gratuit, sans inscription

Lors de cette conférence, laissez-vous transporter dans le site de Montréal-du-Gers, l’un des gisements paléontologiques majeurs d’Europe. Muséum de Toulouse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : lignes T1 et T2 – arrêt Palais de Justice. Bus : Linéo 9 – arrêt Grand Rond

05 67 73 84 84 https://www.museum.toulouse.fr Le Muséum de Toulouse se tient au carrefour du monde des sciences, de la culture, de la pédagogie, des enjeux et des questions de société. Il invite le visiteur à s’interroger sur son rapport au monde vivant qui l’entoure. Découvert en 1987, le gisement paléontologique de Montréal-du-Gers est un des sites majeurs d’Europe pour la connaissance de la faune présente au Miocène, il y a 17 millions d’années. Parmi les crocodiles, tortues, mastodontes et autres oiseaux répertoriées, 4 espèces nouvelles pour la science ont pu y être décrites à ce jour. Il s’agit du cerf-girafe Ampelomeryx ginsburgi, du rhinocéros Hispanotherium beonense et de deux sangliers Eurolistriodon tenarezensis et Hyotherium lacaillei. Chaque année, le site accueille une campagne de fouilles conduite par les équipes du Muséum.

Avec Françis Duranthon, Directeur du Muséum, des musées et Monuments de Toulouse, paléontologue et Conservateur en chef.

Crédits photo : ©MHNT

