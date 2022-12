Soirée vœux du Maire Muséum de Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Soirée vœux du Maire Muséum de Toulouse, 16 janvier 2023, Toulouse. Soirée vœux du Maire Lundi 16 janvier 2023, 18h30 Muséum de Toulouse Présentation des vœux aux toulousains Muséum de Toulouse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne B – stations arrêt Carmes ou Palais de JusticeTram : ligne T1/T2 – terminus Palais de JusticeBus : ligne 31 – arrêt Jardin Royal, bus 44 arrêt Grand RondVélô-Toulouse : station allée Jules-Guesde en face de l’entrée du Jardin des plantes

05 67 73 84 84 http://www.museum.toulouse.fr Présentation des vœux aux toulousains par le maire, Jean-Luc Moudenc et les maires de quartier, Emilion Esnault, Fella Allal, et Jonnhy Dunal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-16T18:30:00+01:00

2023-01-16T20:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Muséum de Toulouse Adresse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Ville Toulouse lieuville Muséum de Toulouse Toulouse Departement Haute-Garonne

Muséum de Toulouse Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Soirée vœux du Maire Muséum de Toulouse 2023-01-16 was last modified: by Soirée vœux du Maire Muséum de Toulouse Muséum de Toulouse 16 janvier 2023 Muséum de Toulouse Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne