Fermeture du 1er janvier Muséum de Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Fermeture du 1er janvier Muséum de Toulouse, 31 décembre 2022, Toulouse. Fermeture du 1er janvier Dimanche 1 janvier, 00h00 Muséum de Toulouse Le dimanche 1er janvier, le Muséum sera fermé Muséum de Toulouse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne B – stations arrêt Carmes ou Palais de JusticeTram : ligne T1/T2 – terminus Palais de JusticeBus : ligne 31 – arrêt Jardin Royal, bus 44 arrêt Grand RondVélô-Toulouse : station allée Jules-Guesde en face de l’entrée du Jardin des plantes

05 67 73 84 84 http://www.museum.toulouse.fr Toutes les équipes du Muséum de Toulouse vous souhaitent de joyeuses fêtes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-01T00:00:00+01:00

2023-01-01T23:59:00+01:00 AdobeStock©Victoria

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Muséum de Toulouse Adresse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Ville Toulouse lieuville Muséum de Toulouse Toulouse Departement Haute-Garonne

Muséum de Toulouse Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Fermeture du 1er janvier Muséum de Toulouse 2022-12-31 was last modified: by Fermeture du 1er janvier Muséum de Toulouse Muséum de Toulouse 31 décembre 2022 Muséum de Toulouse Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne